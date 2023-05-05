В ЕС заявили, что Китай не помогал России оружием

Главное: Китай не предоставлял России оружие. Об этом сказали в ЕС.

Детали: Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Китай не помогал России оружием. Он выступил в итальянской Флоренции.

Чиновник сказал: «Китай имеет наибольшее влияние на Россию».

При этом он добавил: «Китай на сегодня не поставил оружия России, США расценивают эту возможность, но это не произошло до сих пор. И тот факт, что председатель КНР Си Цзиньпин поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским – хорошая вещь. И мы очень заинтересованы в том, чтобы не подтолкнуть Россию на сторону Китая».

В то же время, по его словам, китайский план мирного урегулирования войны в Украине является набором благих намерений.

Резюмируется: «Единственное, что может считаться мирным планом, является предложение Владимира Зеленского, которое точно не примет Россия».

В тему: Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 193 210 солдат.