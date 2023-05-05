Уровень воды в Киеве резко снизился

Главное: Уровень воды в Киеве начал снижаться. Ситуация на 5 мая.

Детали: Уровень воды в Днепре в Киеве за день снизился сразу на одиннадцать сантиметров. Как сообщают в КГВА, на пятницу, 5 мая, у моста Метро он составляет 9 298 сантиметров.

Температура воды тут 14 градусов.

Информируется, что после семи дней подъема половодья, когда уровень воды в пределах города суммарно вырос на девятнадцать сантиметров, зафиксирован серьезный спад.

Подчеркивается, что аварийные подтопления по Киеву не зафиксированы.

Уровень опасности гидрологических явлений остается I (желтый).

В то же время удерживается затопление поймы слоем около 45-50 сантиметров.

Сообщается, что остаются подтопленными пойменные территории острова в парке Муромец, Гидропарка, Труханова острова, Галерного залива, Корчеватого, а также частных участков в районе Осокорков.

Резюмируется, что промышленные объекты и жилые массивы города вне угрозы подтопления.

В тему: Киев начало подтапливать еще быстрее.