Байден испугался искусственного интеллекта

Главное: Джо Байден боится искусственного интеллекта. Он поговорил о рисках с Google и Microsoft.

Детали: Как оказалось, президент США Джо Байден боится искусственного интеллекта. Как передает Reuters, он два часа обсуждал риски, связанные с ним, с лидерами IT-сферы.

В беседе с американским лидером приняли участие Сундар Пичаи из Google, Сатья Наделла из Microsoft, Сэм Альтман из OpenAI и Дарио Амодей из Anthropic.

Кроме этого в обсуждении принимали участие вице-президент США Камала Харрис и представители Белого дома, а также советника по национальной безопасности Джейка Салливана, министра торговли Джина Раймондо и чинуши.

У президента США считают, что технология искусственного интеллекта способна «улучшить жизнь, однако может повлечь за собой проблемы с безопасностью, конфиденциальностью и гражданскими правами».

По словам представителей Белого дома, руководители компаний несут юридическую ответственность за безопасность своих продуктов искусственного интеллекта и что администрация открыта для продвижения новых правил и поддержки нового законодательства об искусственном интеллекте.

Кроме этого Джо Байден объявил об инвестициях Национального научного фонда в размере 140 миллионов долларов для запуска семи новых исследовательских институтов искусственного интеллекта.

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