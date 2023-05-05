В НБУ считают, что трудовые мигранты будут пересылать в Украину меньше денег

Главное: В НБУ говорят, что в 2023-м году трудовые мигранты перешлют в Украину 12,9 миллиарда долларов. Прогноз был существенно ухудшен.

Детали: В НБУ попытались оценить, сколько денег перешлют в Украину трудовые мигранты в 2023-м году. Финансовый регулятор существенно ухудшил свой прогноз.

Если раньше ожидалось, что в нашу страну «придет» 15,9 миллиардов долларов, то сейчас говорят о 12,9 миллиардах долларов.

Был снижен прогноз и на 2024-й год – с 15 до 13,9 миллиардов долларов.

Кроме этого скорректированы цифры на 2025-й год: ожидается, что перешлют не 14,8 миллиарда долларов, а 14,7 миллиарда долларов.

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