Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 193 210 солдат

Главное: РФ потеряла в войне 193 210 солдат. Уничтожено 3 710 танков.

Детали: В Украине продолжается война. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на пятницу, 5 мая.

Сообщается, что погибли 193 210 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 3 710 танков, 7 224 боевые бронированные машины, 2 978 артиллерийских систем, 550 РСЗО, 304 средства ПВО, 308 самолетов, 294 вертолета, 2 540 БПЛА оперативно-тактического уровня, 947 крылатых ракет, 18 кораблей/катеров, 5 916 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 373 единицы специальной техники.

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