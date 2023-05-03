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Новости > США знают, когда Украина перейдет к контрнаступлению, — Блинкен

США знают, когда Украина перейдет к контрнаступлению, — Блинкен

Агата Кловская
03.05.23 13:51
114
США знают, когда Украина перейдет к контрнаступлению, — Блинкен

Главное: По словам Энтони Блинкена, украинцы планируют контрнаступление в следующие недели. Он также добавил, что планы России уже потерпели поражение.

Детали: Соединенным Штатам Америки известно, что Украина готовит наступление в следующие недели. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает «Голос Америки».

«Нам известно, что украинцы планируют контрнаступление в следующие недели», — говорится в заявлении.

Блинкен призвал смотреть, что будет дальше. По его словам, успех на поле боя — лучший и, возможно, самый быстрый путь к переговорам, которые принесут справедливый и устойчивый мир.

Также госсекретарь США пояснил, что планы России уже потерпели поражение. Таким образом, он ответил на вопрос, что, несмотря на активную международную поддержку, на поле боя в Украине, как представляется, ситуация зашла в тупик.

В тему: Алексей Резников заявил, что оккупированный Крым будет возвращен без боя.

Тэги: США, Украина, общество, контрнаступление, Энтони Блинкен, война в Украине

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