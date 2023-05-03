Ребенок устроил кровавую бойню в одной из школ Сербии

Главное: В Белграде произошла кровавая бойня. Ее устроил школьник.

Детали: В Белграде (Сербия) произошла трагедия. О ней поведали местные правоохранители.

Как сообщается, ученик седьмого класса устроил бойню в одной из школ в центре города. Его уже задержали.

Известно, что ребенок пришел в учебное заведение с пистолетом отца.

По неизвестным причинам он открыл стрельбу, убив охранника. После этого 14-летний подросток застрелил еще как минимум семь человек.

Также была ранены учительница и несколько детей.

Сейчас выясняются все обстоятельства ЧП.

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