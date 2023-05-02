Украинцы стали чаще покупать новые автомобили: названы самые популярные марки

Главное: В апреле украинцы чаще покупали автомобили. Всего приобрели 5 160 машин.

Детали: В «Укравтопроме» поведали, что в минувшем апреле граждане нашей страны стали чаще покупать новые автомобиле. Показатель по сравнению с мартом вырос сразу на 14%.

Как, информируется, что отчетный период в Украине зарегистрировали 5 160 новых легковых авто.

Подчеркивается, что это в 4,3 раза больше, чем в прошлом апреле, однако данный показатель почти на 49% меньше данных 2021-го года.

Кроме этого стало известно, что самой популярной маркой стала Toyota (805 авто).

Также украинцы покупали Renault (543), BMW (439), Volkswagen (417) и Skoda (393).

Сообщается, что наиболее популярной машиной стал кроссовер RENAULT Duster, который покупали 508 раз.

Резюмируется, что с начала 2023-го года в нашей стране было зарегистрировано 16,4 тысяч новых легковых авто – это на 32% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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