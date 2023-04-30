Вячеслав Зайцев умер: знаменитый модельер ушел из жизни из-за кровотечения

Главное: Модельер Вячеслав Зайцев умер. Перед смертью он был частично парализован и не мог передвигаться без посторонней помощи.

Детали: Знаменитый российский модельер Вячеслав Зайцев умер на 86-м году жизни. Сообщение об этом подтвердила Российская Академия художеств.

По предварительным данным, он скончался в реанимации больницы города Щелково в результате желудочного кровотечения.

В 2016 году Зайцеву был поставлен диагноз болезнь Паркинсона, он был частично парализован и не мог передвигаться без посторонней помощи, но продолжал посещать светские мероприятия.