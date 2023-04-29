Денис Дыркин: убит блогер, известный дегустацией духов, омываек и антифриза

Главное: В Украине убит блогер Денис Дыркин. Он принимал участие в войне.

Детали: В Украине погиб блогер Денис Дыркин, известный благодаря публикации на YouTube видео с дегустацией алкогольных напитков, а также духов, антифриза и омываек. Об этом заявил заместитель председателя парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Украины Юрий Мысягин.

«Был такой „скрепный“ блогер „Фунфурье“, он же Денис Дыркин. Поехал на войну убивать украинцев, и теперь о нем можно забыть», — написал Мысягин.

По данным Telegram-канала Baza, блогер принимал участие в войне в Украине. По словам сестры Дениса Дыркина, его мобилизовали в ряды ВС РФ, несмотря на то, что у него была инвалидность.