Стало известно, какими ракетами оккупанты ночью обстреляли Украину

Главное: Сегодня ночью оккупанты обстреляли Украину ракетами наземного базирования «Искандер-К». Такие ракеты сложно обнаружить и их можно запускать с незначительных расстояний, объяснил спикер Воздушных сил.

Детали: Во время ракетной атаки на Украину в ночь на пятницу российские войска использовали ракеты наземного базирования «Искандер-К». Об этом сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона 28 апреля.

«По уточненной информации, летели с южного направления ракеты „Искандер-К“. Это крылатая ракета, которая, в принципе, имеет такие же тактико-технические характеристики, как и „Калибр“, но „Искандер-К“ — это ракета наземного базирования, не баллистическая, а крылатая. Эта ракета летит очень низко. В том и заключается проблема ее обнаружения и также сбития. Но такие ракеты сбивались нашей противовоздушной обороной», — сказал Игнат.

Он добавил, что особенностью ракеты «Искандер-К» является возможность ее запуска с незначительного расстояния.

Игнат также сообщил, что россияне запускали ракеты из четырех самолетов тактической авиации Ту-95 из района Каспийского моря.

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