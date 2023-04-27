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Новости > Президент Бразилии сделал неоднозначное заявление по поводу войны в Украине

Президент Бразилии сделал неоднозначное заявление по поводу войны в Украине

Агата Кловская
27.04.23 11:11
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Президент Бразилии сделал неоднозначное заявление по поводу войны в Украине

Главное: Президент Бразилии высказался о войне в Украине. Он заговорил о ее причинах.

Детали: Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва взялся комментировать войну в Украине. Слова политика цитирует издание El Pais.

Так, среди прочего, он сказал: «Первое, что нужно понимать, это то, что эта война не должна была начаться».

По его словам, началась она потому, «что уже давно не было возможности для диалога между мировыми лидерами».

В то же время бразильский лидер добавил, что осуждает войну в нашей стране.

Луис Инасиу Лула да Силва резюмировал: «У России не было права вторгаться на украинскую территорию».

В тему: Президент Бразилии хочет встретиться с Зеленским.

Тэги: Украина, Россия, мир, политика, война, Бразилия, Луис Инасиу Лула да Силва

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