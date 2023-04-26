Зеленский поговорил по телефону с Си Цзиньпином

Главное: Зеленский провел телефонные переговоры с Си Цзиньпином. Президент верит в развитие отношений между странами.

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Владимира Зеленского.

«Провел длительный содержательный телефонный разговор с главой Китая Си Цзиньпином. Верю, что она, а также назначение Посла Украины в Китае даст мощный толчок развитию наших двусторонних отношений», — пишет президент.

Провів тривалу змістовну телефонну розмову з Головою Сі Цзіньпіном. Вірю, що вона, а також призначення Посла України в Китаї дасть потужний поштовх розвитку наших двосторонніх відносин. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 26, 2023

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