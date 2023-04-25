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Новости > В ЕС говорят, что уже передали Украине вооружение на 13 миллиардов евро

В ЕС говорят, что уже передали Украине вооружение на 13 миллиардов евро

Агата Кловская
25.04.23 07:56
78
В ЕС говорят, что уже передали Украине вооружение на 13 миллиардов евро

Главное: В ЕС рассказали, как помогают Украине в войне. Говорят, что передали вооружение на 13 миллиардов евро.

Детали: Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель поведал о помощи Украине в войне. Он уверяет, что нашу страну продолжают снабжать военным оборудованием, оружием и боеприпасами для покрытия неотложных потребностей по обороне.

Кроме этого, по его словам, страны ЕС работают над реализацией проекта совместного заказа артиллерийских боеприпасов для Украины.

В то же время он информировал, что общий объем поставок военной поддержки нашей стране уже превысил 13 миллиардов евро.

Отмечается, что согласно плану страны ЕС должны поставить Украине один миллион единиц артиллерийских боеприпасов и ракет.

Он сказал: «Первый путь предусматривал использование одного миллиарда евро, чтобы ответить на наиболее неотложные потребности Украины. Эта работа продолжается. Я не могу привести вам конкретные цифры, но более тысячи ракет уже были предоставлены Украине, растет также количество боеприпасов, хотя она должна расти скорее следующими. на днях».

Сообщается, что второй путь обеспечения Украины боеприпасами, который предусматривал совместный заказ странами ЕС производства артиллерийских боеприпасов на предприятиях оборонной промышленности, еще нуждается в общем решении. Выделение для этого еще одного миллиарда евро было согласовано на уровне ЕС.

Наконец, как сообщается, третий путь представляет собой увеличение способности оборонной промышленности Украины.

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Тэги: общество, Россия, война, вооружение, ЕС, новости Украины

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