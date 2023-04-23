В Черкасской области УПЦ открыла бесплатный стоматологический кабинет

Главное: В Черкасской области в селе Драбов при епархиальном Православном доме В Черкасской области в селе Драбов при епархиальном Православном доме УПЦ для пожилых людей в честь преподобномученицы Рафаилы Чигиринской открыли благотворительный стоматологический кабинет.

В стоматологическом кабинете будет предоставляться бесплатная медицинская помощь пожилым людям, инвалидам, ветеранам и беженцам, пострадавшим от боевых действий, и малообеспеченным людям.

Владыка Антоний отметил значимость создания мест для оказания бесплатной медицинской помощи нуждающимся во время острой потребности в делах милосердия.

Архиерей поздравил всех сотрудников и жителей медицинского учреждения с праздником Светлого Христова Воскресения и вручил пожилым людям пасхальные подарки.

Также иерарх УПЦ передал для нужд учреждения медицинское оборудование, предметы обихода и продукты питания.

Создание кабинета для стоматологической терапии, оснащенного новейшим оборудованием является продолжением благотворительной деятельности Черкасской епархии УПЦ , направленной на помощь социально незащищенным слоям населения.