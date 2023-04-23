В Черкасской области УПЦ открыла бесплатный стоматологический кабинет

Президент Бразилии хочет встретиться с Зеленским
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 185 730 солдат
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Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 185 050 солдат
Место Украины по праву в НАТО, и мы сделаем это возможным, — Столтенберг
Оккупанты планируют украсть более 26 тысяч украинских детей
Метеорит над Киевом: Госкосмос Украины подтверждает версию падения космического тела
Генсек НАТО Столтенберг приехал в Киев