Байден хочет «сдерживать» КНДР

Главное: Джо Байден пообещает «сдерживать» КНДР. Об этом он пообещает Южной Корее.

Детали: Президент США Джо Байден проведет встречу с южнокорейским лидером Юн Сок Елем, на которой, как ожидается, пообещает предпринять существенные шаги, чтобы подчеркнуть приверженность Белого дома сдерживанию гипотетической ядерной атаки КНДР. Об этом, ссылаясь на высокопоставленного американского чиновника, передает Reuters.

Он сказал: «Мы чрезвычайно и интенсивно работаем с южнокорейцами чтобы предпринять необходимые шаги для подкрепления как общественного восприятия, так и реальности наших обязательств».

Кроме этого источник назвал одним из величайших достижений США то, что ряд стран Индо-Тихоокеанского региона, которые могли бы создать ядерное оружие, предпочли не делать этого из-за защиты так называемого ядерного зонтика США.

Отмечается: «Мы очень ясно дали понять, что наша приверженность этому ядерному сдерживанию нерушима для Южной Кореи».

Информируется: «Джо Байден будет говорить о существенных шагах, чтобы подчеркнуть это, актуализировать это, дать понять, что все почти не сомневаются в нашей приверженности поддержке Южной Кореи, даже перед лицом провокаций со стороны Северной Кореи, бряцания оружием со стороны России и, честно говоря, амбиций по наращиванию ядерного потенциала со стороны Китая».

В то же время чиновник не стал вдаваться в подробности, за исключением того, что эти шаги будут включать множество вещей, связанных с определенными видами расчетов, в большей степени «в отношении нашей фактической деятельности и некоторых контактов на высоком уровне между США и Южной Кореей».

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