Япония серьезно помогла Украине деньгами

Главное: Япония помогла Украине. Перечислила 471 миллион долларов.

Детали: Япония продолжает поддерживать Украину во время войны. На этот раз нашей стране перечислили 471 миллион долларов.

Деньги были направлены в Целевой фонд поддержки, восстановления и реформирования Украины.

Пресс-служба Всемирного банка информирует, что данный взнос является частью обязательств в размере 5,5 миллиарда долларов, которые Япония взяла на себя в феврале, чтобы помочь в восстановлении разрушенной инфраструктуры Украины и поддержать наш народ.

Уточняется, что из этой суммы пять миллиардов долларов – это кредитное покрытие, которое поддержит займы Всемирного банка для Украины в следующем году.

Заместитель министра финансов Японии по международным вопросам Кентаро Огата сказал: «Япония продолжает поддерживать Украину и украинский народ. Мы тесно сотрудничаем со Всемирным банком в оказании поддержки Украине. Мы благодарны Группе Всемирного банка за усилия по направлению и обеспечению целевого использования донорских средств и расширению базы доноров. Мы ожидаем, что наши взносы будут эффективно использованы для удовлетворения наиболее насущных потребностей Украины по ремонту критически важной инфраструктуры».

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