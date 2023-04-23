В Греции распустили парламент и назначены новые выборы

Главное: В Греции президент распустила парламент. Уже назначены выборы.

Детали: В субботу, 22 апреля, президент Греции Катерина Сакелларопулу подписала указ о роспуске парламента. Он также сообщил о проведении 21 мая выборов депутатов.

В документе говорится: «Созываем парламент, сформированный в результате выборов, в четверг, 1 июня, в 11-00».

Сообщается, что на первом заседании парламента новые депутаты будут приведены к присяге, а на следующий день, 2 июня, новый парламент изберет председателя.

Стоит отметить, что временным министром внутренних дел назначена Каллиопи Спану, которая будет заниматься проведением парламентских выборов. Приведение ее к присяге состоится в воскресенье.

Добавим, что премьер-министр Кириакос Мицотакис в субботу встретился с президентом и попросил ее распустить парламент в связи со скорым истечением четырехлетнего мандата правительства и назначить общенациональные выборы.

Напомним, что нынешнее правительство партии «Новая демократия» было избрано в июле 2019-го года. При этом, впервые с 2004-го года, в Греции правительство отработало конституционный четырехлетний срок. До этого в течение девятнадцати лет все парламентские выборы проходили досрочно.

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