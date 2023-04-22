Вода в Киеве продолжает потихоньку спадать

Главное: В Киеве спадает уровень воды. Паводок продолжает отступать.

Детали: Начальник КГВА Сергей Попко рассказал об актуальной ситуации с паводком в городе на субботу, 22 апреля. Вода понемногу отступает.

Сообщается, что уровень воды в Днепре в пределах украинской столицы продолжает спадать: за последние дни он снизился почти на пятьдесят сантиметров.

Уточняется, что уровень воды в Днепре возле моста Метро сейчас составляет 9 308 сантиметров.

За сутки он снизился на шестнадцать сантиметров.

Отмечается, что продолжается пропуск весеннего половодья через Киевскую ГЭС.

В то же время в Киеве удерживается подтопление пойменных территорий и низких участков садово-дачной застройки, приусадебных участков.

Однако, как подчеркивается, аварийные подтопления в городе не зафиксированы.

В тему: Спасатели рассказали об актуальной ситуации с паводком в Украине.