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Новости > В НАТО вновь подтвердили, что готовы принять Украину в Альянс

В НАТО вновь подтвердили, что готовы принять Украину в Альянс

Александр Панько
21.04.23 11:05
89
В НАТО вновь подтвердили, что готовы принять Украину в Альянс

Главное: Украину готовы принять в НАТО. Об этом сказал Йенс Столтенберг.

Детали: Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украину может стать членом Альянса. Об этом он сказал в пятницу, 21 апреля, на американской авиабазе «Рамштайн» в Германии.

Было отмечено следующее: «Как я вчера сказал в Киеве, будущее Украины – в семье Альянса».

Он добавил: «Все союзники по НАТО согласны с тем, что Украина станет членом Альянса».

Резюмируется: «Сейчас главное внимание страны НАТО уделяют обеспечению победы Украины над Россией».

В тему: В Кремле высказались по поводу возможного вступления Украины в НАТО.

Тэги: Украина, Россия, НАТО, политика, война, новости Украины

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