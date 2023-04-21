В НАТО вновь подтвердили, что готовы принять Украину в Альянс

Главное: Украину готовы принять в НАТО. Об этом сказал Йенс Столтенберг.

Детали: Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украину может стать членом Альянса. Об этом он сказал в пятницу, 21 апреля, на американской авиабазе «Рамштайн» в Германии.

Было отмечено следующее: «Как я вчера сказал в Киеве, будущее Украины – в семье Альянса».

Он добавил: «Все союзники по НАТО согласны с тем, что Украина станет членом Альянса».

Резюмируется: «Сейчас главное внимание страны НАТО уделяют обеспечению победы Украины над Россией».

В тему: В Кремле высказались по поводу возможного вступления Украины в НАТО.