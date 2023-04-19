Германия передала Украине вторую систему ПВО Iris-T, — Spiegel

Главное: По информации западных СМИ, Украина получила второй комплекс IRIS-T. В Воздушных силах ВСУ посоветовали дождаться официальной информации— от президента, министра обороны или главнокомандующего ВСУ.

Детали: Германия передала Украине вторую из четырех обещанных систем ПВО IRIS-T. Об этом сообщил журнал Spiegel в среду, 19 апреля.

Утверждается, что поставка состоялась несколько дней назад. Также Украина получила 16 ракет для этой системы.

При этом пока нет данных о том, когда будут переданы две оставшиеся IRIS-T. Эти зенитные системы еще предстоит выпустить.

Между тем спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии LIGA.net заявил, что у него нет информации о поставке IRIS-T. Он посоветовал дождаться официальной информации — от президента, министра обороны или главнокомандующего ВСУ.

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