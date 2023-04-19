Маразм крепчал... В РФ мужчину оштрафовали за выброшенную в урну «армейскую» листовку

Главное: В России полиция составила протокол на мужчину по статье о дискредитации ВС РФ. Он просто выбросил в урну листовку с рекламой службы по контракту.

Детали: Жителя Краснодара оштрафовали на 40 тысяч рублей за выброшенную листовку с рекламой службы по контракту.

«Проходил около ТЦ „Пять Звезд“, женщина раздавала рекламки, взял на свою голову, там короче была реклама Вооруженных Сил, подписывайте контракт все дела. Я посмотрел и выбросил в ближайшую урну и тут бац, сзади кто-то кричит молодой человек остановитесь, поворачиваюсь стоят два полицейских», — рассказал мужчина.

Полицейские составили на него протокол по статье о дискредитации ВС РФ, поскольку на листовке была государственная символика и фото российского военного.

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