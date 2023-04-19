В Италии раскопали кое-что любопытное

Главное: В Италии обнаружили винодельню, которой две тысячи лет. Ее нашли в Риме.

Детали: В Риме на вилле Квинтилиев обнаружили винодельню, которой две тысячи лет. Об этом пишет издание Heritage Daily.

Информируется, что в ходе раскопок археологи нашли запутанную систему комнат и каналов для производства и хранения напитка.

Сообщается, что помещение, в котором начинался процесс изготовления продукта, облицовано дорогим красным мрамором.

Специалисты отмечают, что это необычно, так как материал был скользкий.

Кроме этого ученые обнаружили тут механизмы двух прессов и похожую на фонтан систему, по которой жидкость поступала в контейнеры для хранения в погребе.

Вокруг винодельни находятся богато декорированные комнаты.

Предполагается, что император и его свита могли в них обедать и наблюдать за изготовлением вина.

Информируется: «В то время знать романтизировала сельскохозяйственный труд, тем более что подчас он был источником их дохода и статуса. Элита переосмыслила сбор урожая как театрализованное представление. Предпочтение отдавалось опыту наблюдавших, а не нуждам работников. Это было зрелище: фонтаны вина и воды, роскошных материалов – особенно тонких белых мраморных каналов, по которым можно было видеть, как течет напиток».

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