Глава МВД Турции очень резко раскритиковал США

Главное: Министр внутренних дел Турции обрушился с критикой в адрес США. Говорит, что их ненавидит весь мир.

Детали: Глава МВД Турции Сулейман Сойлу обрушился с резкой критикой на США. Произошло это на встрече с молодежью в Стамбуле, пишет издание Aydınlık.

Чиновник сказал: «Америка продолжает терять репутацию, весь мир ненавидит Америку. Европа — пешка Америки в Африке, все государства Африки ненавидят государства, которые их эксплуатируют».

Он добавил: «Есть Америка. Европа — поезд в колонне Америки. В ней нет ничего особенного».

По его словам, европейские лидеры постоянно дискредитируются, население стареет, Европа испытывает трудности в производстве.

Министр отметил: «У Запада больше нет такого суверенитета, но они пытаются сохранять свои привычки. Турция меняет историю. Эти выборы — те выборы, на которых эта история полностью изменится. Вот почему Америка давит, Европа давит. Вот почему Кандиль (горы на севере Ирака, где, по данным Анкары, скрываются боевики запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана) в панике, а РПК давит. Это не выбор Тайипа Эрдогана, это выбор будущих поколений Турции, выбор полной независимости Турции».

В тему: Эрдоган призвал Путина немедленно прекратить войну в Украине.