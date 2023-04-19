Главное: Официальная безработица в Украине снижается. Пособие получают лишь 56,1 тысяч человек.

Детали: В Государственной службе занятости заявили, что официальный уровень безработицы в Украине снизился до исторического минимума. Сейчас пособие получают 56,1 тысяч человек.

Информируется, что в прошлом марте число зарегистрированных безработных снизилось до 137,3 тысяч, среди которых 98,5 тысяч это женщины.

Примечательно, что год назад было зафиксировано 286,9 тысяч безработных, из которых 250,5 тысяч получали пособие.

Сообщается, что потребность работодателей в работниках на замещение свободных рабочих мест (вакантных должностей) составляет 33,5 тысяч.

Кроме этого стало известно, что нагрузка на одно свободное составляет 4,0.

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