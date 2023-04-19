Названо число пропавших без вести бойцов ВСУ

Главное: В Украине пропавшими без вести считаются более 7 тысяч военнослужащих. Больше половины военных пропавших без вести обычно находятся в плену и возвращаются при обмене.

Детали: По состоянию на апрель нынешнего года в Украине считаются пропавшими без вести более 7 тысяч военнослужащих. Такие данные озвучил уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко во вторник, 18 апреля.

«Цифра такая действительно есть, она чуть больше семи тысяч. Мы рассчитываем на то, что те люди, которых мы разыскиваем как без вести пропавших, они все же пленены», — сказал он в эфире телемарафона.

Котенко также добавил, что около 60-65% пропавших, согласно статистике, живы и находятся в плену.

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