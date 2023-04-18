Apple в обновлении iOS 17 разрешит кое-что интересное

Главное: Apple разрешит установку приложений из сторонних источников. Это произойдет уже в следующем обновлении - iOS 17 (в начале 2024 года).

Детали: Apple разрешит установку приложений из сторонних источников, а не только официального App Store, в следующем обновлении iOS 17, сообщает журналист Bloomberg Марк Гурман.

По его информации, это произойдет к началу 2024 года.

Таким образом Apple выполнит новые законодательные требования Евросоюза о цифровых рынках (DMA), которые вступили в силу 1 ноября 2022 года.

Apple пыталась оспорить законопроект, однако в ЕС настояли на его выполнении.