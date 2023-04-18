В ряде областей Украины объявлен самый высокий уровень опасности

Главное: В Киевской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской и Запорожской областях наблюдается активный рост уровня воды. Там объявлен красный уровень опасности.

Детали: В ряде областей Украины объявлен самый высокий (красный) уровень опасности из-за половодья. Об этом сообщил начальник отдела гидрологических прогнозов Укргидрометцентра Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Илья Перевозчиков во время брифинга во вторник, 18 апреля.

«Самая тяжелая ситуация сейчас на Днепре. В результате прохождения весеннего половодья мы наблюдаем активный рост уровня воды, в частности, объявлен красный и оранжевый уровни опасности. По областям это: Киевская, Черкасская, Полтавская, Днепропетровская, Кировоградская и Запорожская области», — сказал он.

Также наблюдается формирование высоких уровней весеннего половодья в Черниговской области.

По прогнозам синоптиков, пик половодья в Украине придется на период с 18 по 28 апреля.

«Точно сказать о дате, на которую придется пик половодья, невозможно, потому что это — процесс гидродинамики, то есть движения воды по руслу. У нас есть, по прогностическим данным, период 10 дней с 18 по 28 апреля. Именно в этот период мы ожидаем прохождение максимальных уровней», — объяснил Перевозчиков.

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