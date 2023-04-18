На Харьковщине решили проверить всех детей до 5 лет

Главное: В Харьковской области проверят всех детей до 5 лет. Названа причина.

Детали: В Харьковской области намерены провести перепись детей в возрасте до пяти лет, которые не прошли вакцинацию от кори. Об этом говорится в протоколе региональной комиссии.

Региональная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Харьковской области утвердила план действий касательно готовности и реагирования на вспышку кори.

Так, в Харьковской области планируют провести картирование невакцинированных детей в возрасте до пяти лет. Также будут проверять вакцинацию детей-переселенцев, которые будут находиться в области.

По итогам этих действий должны будут определить общины и районы высокого риска. Места проживания переселенцев с повышенным риском вспышки кори посетят медики или бригады врачей.

Кроме того, планируют проверить все койки для больных корью или краснухой в медицинском учреждениях Харьковской области, а также запасы необходимых медикаментов.

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