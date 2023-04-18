Украинские беспилотники долетают до Москвы и даже дальше, — Буданов

Главное: Глава украинской разведки Кирилл Буданов заверил, что украинские беспилотники способны долетать до Москвы. И даже дальше.

Детали: Украинские беспилотники могут долететь до Москвы. Об этом заявил руководитель ГУР МО Украины Кирилл Буданов, сообщает Radio NV.

По его словам, в России «слишком часто нарушаются нормы безопасности», что приводит к взрывам. Буданов не стал делиться подробностями об украинских операциях с применениями беспилотников, но заверил, что они могут достичь столицы РФ.

«Долетают до Москвы и дальше», — сказал глава разведки.

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