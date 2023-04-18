Священники Киевской епархии УПЦ доставили пасхальные подарки воинам ВСУ на передовую

G7 пригрозила «высокой ценой» тем, кто будет поддерживать Россию в войне
Киев готовится к пику подтопления
Буданов рассказал, что будет происходить в Украине в этом и следующем году
Генштаб обновил данные о потерях РФ на 18 апреля
Под Мариуполем раздалась серия взрывов
Украину серьезно подтопило
В Минобороны рассказали о потерях Украины в войне
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 182 660 солдат
Благодатный Огонь 2023 сошел в Иерусалиме
В Украине под воду могут уйти еще несколько областей