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Новости > Священники Киевской епархии УПЦ доставили пасхальные подарки воинам ВСУ на передовую

Священники Киевской епархии УПЦ доставили пасхальные подарки воинам ВСУ на передовую

Александра Кудрявцева
18.04.23 11:50
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Священники Киевской епархии УПЦ доставили пасхальные подарки воинам ВСУ на передовую
Главное: Священнослужители Киевской епархии Украинской Православной Церкви доставили гуманитарный груз на передовые позиции ВСУ под Бахмутом.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, гуманитарная поездка состоялась 15-16 апреля по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия.
 
Военнослужащим доставили 9 тонн помощи, в том числе 4 тысячи куличей, 2 тысячи 400 пасхальных продуктовых наборов, а также медикаменты, воду и средства гигиены.
 
В сборе помощи участвовали благочинный Макаровского округа протоиерей Иоанн Немеш, благочинный второго Бородянского округа протоиерей Павел Филипович, священники Борис Ковальчук, Олег Король и Петр Лисиченко, диакон Сергей Черников, другие священнослужители и прихожане.
 
В тему: Нежинская епархия УПЦ отправила на передовую гуманитарный груз.

Тэги: гуманитарная помощь, ВСУ, УПЦ

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