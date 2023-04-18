Священники Киевской епархии УПЦ доставили пасхальные подарки воинам ВСУ на передовую

Активность Солнца растет: ученый рассказал, чего ждать дальше

Мать Саакашвили сделала страшное заявление по поводу своего сына

Генштаб обновил данные о потерях РФ на 18 апреля

В США не уверены в подлинности «слитых» документов

Буданов рассказал, что будет происходить в Украине в этом и следующем году

G7 пригрозила «высокой ценой» тем, кто будет поддерживать Россию в войне

На Виннитчине санитар задушил пациентку прямо в больнице

18.04.23 11:36

G7 пригрозила «высокой ценой» тем, кто будет поддерживать Россию в войне

18.04.23 11:19

Киев готовится к пику подтопления

18.04.23 10:19

Буданов рассказал, что будет происходить в Украине в этом и следующем году

18.04.23 09:20

Генштаб обновил данные о потерях РФ на 18 апреля

17.04.23 15:52

Под Мариуполем раздалась серия взрывов

17.04.23 12:34

Украину серьезно подтопило

17.04.23 11:32

В Минобороны рассказали о потерях Украины в войне

17.04.23 10:05

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 182 660 солдат

15.04.23 15:19

Благодатный Огонь 2023 сошел в Иерусалиме

14.04.23 16:33

В Украине под воду могут уйти еще несколько областей