На Виннитчине санитар задушил пациентку прямо в больнице

Главное: В больнице на Виннитчине медработник задушил пациентку. Мужчина присматривал за своей будущей жертвой, однако между ними часто возникали конфликты.

Детали: Сотрудник одной из частных больниц в Винницкой области задушил пациентку. Следствие установило, что 47-летний мужчина присматривал за своей 42-летней будущей жертвой. Об этом сообщает отдел коммуникации полиция Виннитчины.

Полиция получила 13 апреля сообщение, что в одном из частных медицинских учреждений Винницкого района скончалась пациентка, которая проходила там лечение. Судебно-медицинская экспертиза показала, что причиной смерти 42-летней женщины стала механическая асфиксия (удушение).

Правоохранители пришли к заключению, что к преступлению причастен мужчина, который работал в медицинском учреждении и ухаживал за пациенткой. Стражи порядка также выяснили, что во время лечения между умершей и злоумышленником возникало множество конфликтов.

Мужчину задержали в больнице. В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания.

Задержанному сообщили о подозрении в совершении преступления по статье об умышленном убийстве. Ему теперь грозит наказание в виде тюремного заключения сроком до 15 лет.

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