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Новости > Буданов рассказал, что будет происходить в Украине в этом и следующем году

Буданов рассказал, что будет происходить в Украине в этом и следующем году

Агата Кловская
18.04.23 10:19
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Буданов рассказал, что будет происходить в Украине в этом и следующем году

Главное: Буданов дал прогноз о войне на ближайшее будущее. Глава украинской разведки считает, что в этом и следующем году будет происходить процесс завершения военных действий.

Детали: Процесс завершения войны России против Украины может происходить в этом и следующем году. Об этом заявил начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова в интервью NV, опубликованном в понедельник, 17 апреля.

В частности, он озвучил прогноз того, что будет происходить в этом и следующем году.

«Вы слишком далеко хотите зайти в этом вопросе. То, что будет происходить — это завершение войны. Завершение войны восстановлением наших границ. Что будет происходить дальше — это уже вопрос не о войне идет. Это будет вопрос перестройки послевоенной Украины. Это совершенно другая тематика разговора», — объяснил Буданов.

В тему: Буданов предсказал РФ «сейсмические изменения».

Тэги: общество, новости Украины, Кирилл Буданов, война в Украине

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