Журнал с пикантным фото чиновницы Марлен Шьяппа «взорвал» Францию

Главное: Во Франции вовсю покупают новый выпуск журнала Playboy. На обложке появилась местная чиновница Марлен Шьяппа.

Детали: Во Франции вовсю покупают апрельский выпуск журнала Playboy. Дело в том, что на его обложке в пикантном образе красуется госсекретарь при премьер-министре по вопросам социальной экономики и общественной жизни 40-летняя Марлен Шьяппа.

Главный редактор журнала Жана-Кристоф Флорантен поведал, что выпуск появился на прилавках 6 апреля.

Информируется, что около ста тысяч экземпляров издания были практически полностью проданы только за три часа первого дня.

Примечательно, что в обычный месяц журнал как правило расходится тиражом в тридцатб тысяч копий.

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