Украина начала продавать электричество еще в одну страну

Главное: Украина наращивает экспорт электроэнергии. Он пошел в Словакию.

Детали: В «Укрэнерго» заявили, что в энергосистеме нашей страны сохраняется достаточный резерв мощности. При этом с понедельника, 17 апреля, начался экспорт электроэнергии в Словакию (200 МВт в час).

Кроме этого продолжается экспорт в Польшу (75 МВт в час) и Молдову (99-134 МВт в разные часы).

В то же время, как информируется, из Словакии продолжается незначительный импорт (2-4 МВт в разные часы).

Стоит добавить, что экспорт электроэнергии из Украины возобновился с 11 апреля и продолжается в Польшу и Молдову и осуществляется исключительно при условии первоочередного обеспечения украинских потребителей.

Следует уточнить, что разрешенная ENTSO-E максимальная пропускная способность для экспорта электроэнергии в Европу составляет 400 МВт.

В то же время «Укрэнерго» совместно с европейскими коллегами работает над возможностью увеличения этого объема.

В тему: Украина собирается нарастить экспорт электроэнергии.