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Новости > В Украине под воду могут уйти еще несколько областей

В Украине под воду могут уйти еще несколько областей

Агата Кловская
14.04.23 16:33
134
В Украине под воду могут уйти еще несколько областей

Главное: Уровень воды будет подниматься в реках бассейна Днепра, Сяна, Припяти и Днестра. Прогнозируются подтопления в населенных пунктах и на дорогах нескольких областей.

Детали: В ГСЧС предупреждают о дальнейшем повышении уровней воды в реках на севере и западе Украины и, соответственно, о возможных новых подтоплениях в населенных пунктах.

Сообщается, что 14-17 апреля на Верхнем Днепре уровень воды будет подниматься на 0,1-0,3 м в сутки с последующим затоплением поймы, нарушением транспортного сообщения, подтоплением и отрезанием от основных путей сообщения, частичным затоплением отдельных населенных пунктов и возможным начальным затоплением жилых домов водами Днепра и Сожа в приречных селах в Черниговском районе Черниговской области (III уровень опасности — красный).

15-18 апреля на реках бассейна Припяти ожидается продолжение повышения уровней воды еще на 0,1-0,5 м, последующее затопление пойм. Сохранится уровень затопления сельхозугодий и хозяйственных построек в приречных населенных пунктах Ковельского и Камень-Каширского районов Волынской области, возможно достижение отметки затопления сельхозугодий и хозяйственных сооружений в Луцком районе Волынской области и Сарненском районе Ровенской области.

Кроме того, в связи с прогнозируемыми осадками 15 — 17 апреля на реках бассейнов Сяна и Днестра (Львовская и Ивано-Франковская области) ожидается повышение уровней воды на 0,2 — 1,2 м над текущими отметками, без негативных последствий

14-17 апреля вследствие значительных сбросов воды при пропуске весеннего половодья через водохранилища Днепровского каскада будет продолжаться затопление пойменных территорий и частичное затопление прирусловых территорий в приречных населенных пунктах на Кременчугском, Каменском, Днепровском водохранилищах в Черкасской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях (III уровень опасности — красный). Возможно начальное затопление пойменных участков вдоль Каховского водохранилища в приречных населенных пунктах в Запорожской области (II уровень опасности — оранжевый).

14-17 апреля в результате пропуска весеннего половодья через Киевскую ГЭС, на Днепре в Киеве, Вышгородском, Броварском и Бориспольском районах Киевской области будет продолжаться затопление пойменных территорий и частичное затопление низких участков садово-дачной застройки, приусадебных участков приречных населенных пунктов (II уровень опасности — оранжевый).

В тему: В Украине под воду уходит еще одна область.

Тэги: общество, Днепр, Припять, подтопление, Днестр, новости Украины

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