В Украине планируют максимально вернуть очное обучение в школах

Главное: Минобразования планирует максимально вернуть очное обучение в школах. Онлайн-обучение, даже если оно качественное, упускает огромные сегменты, важные для формирования личности, подчеркивает министр образования и науки.

Детали: Министр образования и науки Оксен Лисовой считает, что первоочередной задачей системы образования должно быть создание безопасных условий для детей и учителей для занятий в офлайн-режиме, так как онлайн-обучение, даже если оно качественное, упускает огромные сегменты, важные для формирования личности. Об этом он сообщил в интервью телеканалу 1+1.

«В частности, социализация, общение, развитие мягких навыков. Поэтому, прежде всего, стремимся вывести в аудиторное обучение максимальное количество детей, где это возможно», — сказал министр.

После этого, по словам министра, должно быть организовано качественное онлайн-обучение там, где очные занятия невозможны из-за опасности, а также за рубежом.

«По разным данным, от полумиллиона до миллиона детей — за границей. Обучаются они в местных школах, но при этом хотят получить украинские аттестаты и свидетельства об оконченном базовом образовании. Они учатся параллельно в украинских школах, перегружаясь колоссально», — отметил Лисовой.

Министр считает, что в таких условиях детям приходится делать какой-то выбор, но украинской системе образования нужно сделать так, чтобы дети его не делали.

«Максимально упростить им там обучение в школах, оставив наше видение. Это — оставить уникальные предметы, учитывая здесь также сложности синхронизации с нашими предметами», — сказал он.

Кроме того, министр говорил о цифровизации и оптимизация доступа к образованию путем создания индивидуальных кабинетов.

«Это ключевое, особенно в условиях, когда мы должны восстанавливаться, когда мы должны системно организовать работу с донорами. Четко ставить им задачи. Нам нужно тотально цифровизировать образование. Это немаловажный момент», — сказал министр.

Одним из приоритетов Минобразования Лисовой считает модернизацию и трансформацию системы профессионального образования: такие учебные заведения нужно трансформировать, в них нужно инвестировать и объединять в мощные региональные профессиональные центры.

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