Пасху в Украине будут контролировать более двадцати тысяч полицейских

Главное: Пасха в Украине пройдет под полицейским контролем. Правопорядок будут охранять более двадцати тысяч копов.
Детали: Во время Пасхальных праздников в Украине будут усердно работать полицейские. К охране правопорядка привлекут более двадцати тысяч копов.
Об этом поведал врио главы Национальной полиции Украины Иван Выговский.
Ожидается, что богослужения будут проходить почти в 13 тысячах храмов.
Отмечается, что службу в эти дни будут нести более 17 тысяч полицейских разных подразделений, а также национальные гвардейцы, спасатели и представители добровольческих формирований территориальных общин.
Сообщается, что возле культовых сооружений также будут работать взрывотехники и кинологи: в их задачи входит проверка храмов и близлежащей территорию на наличие взрывоопасных предметов.
Резюмируется: «Во время проведения богослужений в Пасхальные праздники ожидается круглосуточная открытость храмов для верующих».
В тему: Киевлянам разрешили находиться в церквях в Пасхальную ночь.