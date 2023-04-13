Пасху в Украине будут контролировать более двадцати тысяч полицейских

Главное: Пасха в Украине пройдет под полицейским контролем. Правопорядок будут охранять более двадцати тысяч копов.

Детали: Во время Пасхальных праздников в Украине будут усердно работать полицейские. К охране правопорядка привлекут более двадцати тысяч копов.

Об этом поведал врио главы Национальной полиции Украины Иван Выговский.

Ожидается, что богослужения будут проходить почти в 13 тысячах храмов.

Отмечается, что службу в эти дни будут нести более 17 тысяч полицейских разных подразделений, а также национальные гвардейцы, спасатели и представители добровольческих формирований территориальных общин.

Сообщается, что возле культовых сооружений также будут работать взрывотехники и кинологи: в их задачи входит проверка храмов и близлежащей территорию на наличие взрывоопасных предметов.

Резюмируется: «Во время проведения богослужений в Пасхальные праздники ожидается круглосуточная открытость храмов для верующих».

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