В МОН хотят уменьшить количество предметов в школах

Главное: Министр образования прокомментировал возможность возвращения в школах начальной военной подготовки. По его словам, количество предметов в школе должно быть рациональным.

Детали: Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой в эфире телеканала 1+1 заявил, что количество предметов в украинских школах должно быть уменьшено.

«Количество предметов в школе должно быть рациональным, и оно должно быть не увеличено, а уменьшено», — сказал он, комментируя возможность возвращения в школах начальной военной подготовки.

Глава МОН отметил, что в данном вопросе есть целесообразность, но необходимо подходить к этому взвешено.

«Для детей важно понимать свою способность противостоять... Мы не должны втягивать детей ментально в войну. Но дать некоторые инструменты, конечно, можно. Поэтому некоторый уровень подготовки подросткам для старших классов можно дать», — сказал Лисовой.

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