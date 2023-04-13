Трамп грязно оскорбил Макрона

Главное: Дональд Трамп наехал на Эммануэля Макрона. Говорит, что тот «целует в задницу» Си Цзинпина.

Детали: Бывший президент США Дональд Трамп резко наехал на французского лидера Эммануэля Макрона. Его слова цитирует издание Politico.

Так, политик заявил: «В этом сумасшедшем мире у США абсолютно отсутствует право голоса. Эммануэль Макрон, который является моим другом, в Китае целует Си Цзинпина в задницу».

Стоит добавить, что накануне президент Франции призвал к большей независимости ЕС, заявив, что он не должна втягиваться в противостояние США и Китая из-за Тайваня и подстраиваться под американский ритм.

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