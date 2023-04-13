Ле Пен сделала резонансное заявление по поводу войны в Украине

Главное: Марин Ле Пен прокомментировала войну в Украине. Политик считает, что наша страна не сможет победить Россию без НАТО.

Детали: Лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен резко прокомментировала войну в Украине. Ее цитирует издание El Pais.

Оппозиционерка сказала: «Если Украина победит, это означает, что НАТО вступила в войну».

Она добавила: «Я уверена, что Украина без возможностей НАТО не сможет победить Россию в военном отношении. А это значит, что будет развязана третья мировая война».

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