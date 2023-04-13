Киевлянам разрешили находиться в церквях в Пасхальную ночь

Главное: В Пасхальную ночь киевляне могут находиться в церквях. Несмотря на комендантский час.

Детали: В КГВА заявили, что жители Киева смогут прийти на Пасхальную службу до начала комендантского часа и пробыть в церкви до ее окончания. Появилось разъяснение.

Напоминается, что храмы и соборы будут открыты для всех верующих для вечерних и утренних молебнов 15 и 16 апреля.

Сообщается, что в субботу вечерние молебны проведут в период с 15-00 до 23-00, а в воскресенье запланированы утренние молебны с 5-00 до 18-00.

Подчеркивается, что комендантский час продлится как обычно с полуночи до 5-00.

Начальник КГВА Сергей Попко сказал, что комендантский час не делает невозможным проведение ночного богослужения в церквях. Верующие, которые пришли на службу до начала комендантского часа, могут оставаться в храме на всю ночь, до завершения комендантского часа

Информируется, что по завершении комендантского часа киевляне смогут посетить церкви и освятить пасхальную корзину.

В то же время покидать храмы и находиться на улицах или других общественных местах во время комендантского часа запрещено.

Резюмируется, что все верующие, которые решат посетить ночные молебны в храмах, должны самостоятельно узнать расположение ближайшего укрытия. В случае объявления воздушной тревоги священнослужители и посетители должны обязательно перейти к ближайшему зданию гражданской защиты.

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