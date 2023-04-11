Полномочия военкоматов в Украине расширили

Главное: В Украине расширили полномочия военкоматов. Территориальные центры комплектования теперь могут вручать повестки мужчинам независимо от места воинского учета.

Детали: Территориальные центры комплектования теперь могут совершать призыв на военную службу во время мобилизации и на особый период независимо от места нахождения мужчин на военном учете. Об этом свидетельствует постановление Кабинета министров № 318 от 7 апреля.

Правительство Украины внесло изменения в положение о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, утвержденного постановлением КМУ от 23 февраля 2022 г. № 154.

«Территориальные центры комплектования и социальной поддержки осуществляют меры оповещения и призыва граждан (кроме военнообязанных и резервистов СБУ и Службы внешней разведки): на военную службу по призыву лиц офицерского состава; на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период (причисленных к военному оперативному резерву)», — сказано в абзаце 11-м пункта 9.

Таких уточнений в постановлении ранее не было.

Кабмин также исключил абзац 16 пункта 10, который предусматривает, что ТЦК Автономной Республики Крым, областей, городов Киев и Севастополь участвуют в подготовке и выполнении задач территориальной обороны в соответствующей зоне территориальной обороны, а также абзац 17 пункта 11 — районные ТЦК принимают участие в подготовке и выполнении задач территориальной обороны в соответствующем районе территориальной обороны.

В то же время, пункт 14 после дополнен абзацем о том, что руководитель ТЦК в АРК, Киеве и Севастополе отвечает за «осуществление мер оповещения и призыва граждан на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период (отнесенных к военному оперативному резерву) и на военную службу за призывом во время мобилизации, на особый период, в соответствии с «порядком мобилизационного развертывания», определенного Минобороны и Генштабом ВСУ, а также на военную службу по призыву офицеров.

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