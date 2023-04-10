Украинским воинам вернули денежную надбавку. За счет чиновников

Главное: Рада вернула выплаты 30 тысяч гривен военным. Надбавку защитникам будут выплачивать путем экономии на сокращении зарплат для госслужащих и менеджмента госпредприятий.

Детали: Депутаты Верховной рады проголосовали за возвращение выплат военным в размере 30 тысяч гривен. Об этом нардеп Дмитрий Разумков сообщил в Telegram.

По его словам, правки в законопроект, которыми предлагалось вернуть выплаты военным, полицейским, службе гражданской защиты, поддержали 254 депутата.

Разумков добавил, что деньги военным направят за счет ограничения зарплат топ-чиновников.

Для того, чтобы изменения вступили в силу, их должен утвердить глава Рады Руслан Стефанчук и президент Украины Владимир Зеленский.

Стоит заметить, что с 24 февраля 2022 года в Украине выплачивали дополнительное денежное вознаграждение военным, которые не участвуют в боевых действиях, в размере 30 тысяч гривен. Но с 1 февраля 2023 года такие ежемесячные выплаты отменили.

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