Украинская армия получила от Германии очередной мощный пакет военной помощи

Главное: Германия передала новый пакет помощи для ВСУ. Украинская армия получила бронированные инженерные машины Dachs и 60 мощных грузовиков Zetros.

Детали: Германия передала очередной пакет военной помощи для украинской армии. Об этом сообщается на сайте Федерального правительства ФРГ в понедельник, 10 апреля.

В этот пакет вошли еще четыре бронированные инженерные машины Dachs. Ранее их было передано всего три единицы.

Также ВСУ получили 60 грузовиков Zetros под брендом Mercedes-Benz, который были созданы для эксплуатации в экстремальных условиях бездорожья.

Кроме того, Германия передала 42 мобильные антенно-мачтовые системы, 34 дрона-разведчика и более 83 тысяч боеприпасов калибра 40 мм.

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