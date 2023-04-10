Стало известно, будет ли в Киеве и области действовать комендантский час в пасхальную ночь

Главное: В Киеве и области ограничения на перемещение не отменят в пасхальную ночь. Люди смогут пойти в храмы утром 16 апреля.

Детали: В пасхальную ночь 16 апреля комендантский час в Киевской области будет действовать без изменений — с 00.00 до 5.00. Об этом сообщила пресс-служба областной военной администрации.

Отмечается, что находиться в храмах в это время может исключительно духовенство с ограничением доступа для верующих. Для удобства населения богослужения будут транслироваться в онлайн-режиме.

«После завершения комендантского часа люди смогут пойти в храмы. Однако обращаем внимание на необходимость ограничить количество присутствующих на территории церквей и кладбищ во время освящения пасхальных корзин и в поминальные дни. Такие меры необходимы в первую очередь для безопасности мирного населения в соответствии с требованиями военного положения», — подчеркнули местные власти.

В тему: В Киеве сократили комендантский час.