На Днепропетровщине подростки обожгли лицо ребенка неизвестным веществом

Главное: На детской площадке под Днепром подростки обожгли ребенка. По предварительной информации, в ходе конфликта они распылили баллончик или какое-то другое вещество.

Детали: В Каменском Днепропетровской области подростки на детской площадке распылили ребенку в лицо неизвестное вещество. Шестиклассник получил ожоги лица и глаз, сообщает Днепр оперативный.

Отмечается, что инцидент произошел 8 апреля на проспекте Свободы.

По информации издания, у школьника возник конфликт с двумя несовершеннолетними ребятами. Один из них распылил ему в лицо неизвестное вещество, спровоцировавшее ожоги.

Ребенка доставили в областную детскую клиническую больницу. Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.

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