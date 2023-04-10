Главное: Умер Лассе Велландер. Он был гитаристом группы ABBA.

Детали: В возрасте 70 лет умер гитарист группы ABBA Лассе Велландер. Произошло это 7 апреля, пишет издание Metro со ссылкой на заявление семьи музыканта.

Там заявили: «С неописуемой печалью мы должны сообщить о том, что наш любимый Лассе уснул. Недавно стало известно, что он заболел раком, который быстро распространялся. Рано утром в Страстную пятницу Лассе Велландер скончался в окружении близких».

Стоит напомнить, что он начал работать с легендарным шведским коллективом в 1974-м году, после чего поучаствовал в записи 24 песен и восьми альбомов группы, в том числе ABBA Voyage, вышедшего в 2021-м году.

Кроме этого Лассе Велландер выступал с другими шведскими музыкантами и выпускал сольные пластинки. Последний альбом гитариста Simple Ticket был выпущен в 2006-м году.

В 2022-м году он также выпустил синглы O Come, All Ye Faithfull, Merry-Go-Round и Overdrive.

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