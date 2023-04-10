В Киеве девочка-подросток разбилась насмерть, выпав из окна многоэтажки

Главное: В Святошинском районе Киева девочка выпала из окна многоэтажки. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

Детали: Девочка-подросток выпала из окна многоэтажки в Киеве на улице Зодчих в Святошинском районе. Ребенок погиб после этого падения. Трагедия произошла в понедельник утром, 10 апреля. Об этом сообщает ТСН.ua со ссылкой на комментарий столичных правоохранителей.

«Также на место чрезвычайного происшествия выезжала следственно-оперативная и судебно-медицинские эксперты. Правоохранители сейчас выясняют все обстоятельства и причины трагедии. Возраст девочки, выпавшей из окна многоэтажки точно не восемь лет (подобная информация появилась в Сети). Предварительно она несовершеннолетняя. На вид она старше — 12-14 лет», — отметили представители стражей порядка.

Ребенок получил травмы, которые оказались несовместимы с жизнью.

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