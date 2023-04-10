Апрельская погода продолжит огорчать украинцев

Главное: В Украине похолодало. Ожидаются заморозки.

Детали: На этой неделе погода снова не порадует украинцев. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич, которого цитирует Мeteoprog.

Эксперт поведал: «В первой половине недели развитие циклона над акваторией Черного моря повлечет дожди в большинстве областей Украины, а ближе к выходным в северо-восточной части Европы оформится мощный антициклон, благодаря которому осадков станет значительно меньше».

В то же время информируется, что температура воздуха на этой рабочей неделе будет на достаточно высоком уровне, однако в выходные за счет вторжения арктического воздуха в восточной периферии антициклона произойдет похолодание, а наиболее ощутимым похолодание станет на Левобережье нашей страны.

Отмечается, что в ночное время не исключены заморозки на поверхности почвы и местами в воздухе, а днем воздух едва сможет прогреться до 10-13 тепла.

Резюмируется, что на Пасху в Украине похолодает: температура воздуха ночью будет плюс 3-8, а днем ожидается 11-16 тепла, на севере Левобережья ночью прогнозируется от 0 до плюс 5, а днем воздух прогреется 8-13 тепла.

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